انفوجرافيك.. عهد الشاه بإيران من الانقلاب إلى الوفاة بالمنفى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعادت تصريحات رضا بهلوي، نجل شاه إيران حول الاحتجاجات التي تشهدها مناطق في إيران، تاريخ إيران في عهد الشاه إلى الواجهة مجددا، وفيما يلي نقدم لكم رسم انفوجرافيك يظهر الجدول الزمني للأحداث التي شكلت إيران في القرن العشرين.

نجل شاه إيران: نظام طهران موجود لدعم ميليشياته من ثروة البلاد 0:50

وكان بهلوي قال في مقابلة مع رويترز حول المظاهرات بإيران: "تحليلي هو أن القضية الأساسية هي الحالة الاقتصادية الكئيبة التي تجبر الناس على التعبير عن غضبهم، لكن الأمر تجاوز ذلك الآن، ووصل الأمر بهم لأن يعرفوا أن سبب وجودهم في هذه الفوضى لا يقتصر فقط على سوء إدارة إنما عدم اهتمامه بالشعب أساسا.."