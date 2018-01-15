أطباء يطالبون بفحص عقلي لترامب.. لأجل الشعب الأمريكي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال الطبيب الرئيسي للبيت الأبيض، الدكتور روني جاكسون، إن "الرئيس دونالد ترامب يتمتع بصحة ممتازة "، وذلك في أعقاب الاختبارات الطبية التي خضع لها الجمعة، لكن لم يتضح ما إذا كان ترامب قد خضع لتقييمات تتعلق بصحته النفسية، رغم دعوات المتخصصين إلى إجراء ذلك الاختبار.

وتلقى جاكسون رسالة عاجلة من عشرات الأطباء والمهنيين الصحيين الذين حضوه على إجراء اختبارات صحية نفسية على الرئيس.

وفي حين أن مراجعات فحوص السلامة الطبية آخر خمسة رؤساء في أمريكا تُظهر فقط إشارة مختصرة للصحة العقلية، ولا تتضمن أي من السجلات قراءات واضحة لاختبارات الصحة العقلية، إلا أن الرسالة التي بعثها الأطباء تشير إلى أن التقييم العقلي أمر عادي أثناء الفحوصات الجسدية، وخاصة لمن يزيد عمرهم عن 66 عاما، علما أن ترامب يبلغ من العمر 71 عاماً.

وتشير إرشادات الرعاية الطبية إلى أن المرضى في هذه الفئة العمرية ينبغي تقييم وظيفة الصحة الإدراكية والعصبية لهم.

وكُتبت الرسالة إلى جاكسون، الذي فحص ترامب، وجاء فيها: "دون إجراء تقييم من هذا النوع، فإن الرئيس ترامب سوف يتلقى الرعاية الصحية لا تتوافق مع المعايير المطبقة على ملايين الأمريكيين". وأضافت: "بدون هذا التقييم، لن يكون لدى الشعب الأمريكي فهم واضح حول صحة الرئيس وسلامته، وهو أمر ضروري للأمريكيين لمعرفة أي رئيس".

ويقر الأطباء الذين كتبوا الرسالة بأن التقييم الحقيقي للصحة النفسية لا يمكن أن يحدث إلا بالفحص المباشر، إلا أنهم لاحظوا وجود "قلق متزايد" من أن الرئيس قد يواجه صعوبات في مجال الصحة العقلية، وتوجهوا بتوصية لطبيب ترامب من أجل معاينته من احتمال معاناته من الخرف.

ولاحظ الخبراء هذه المشاكل في حلقات خطاب الرئيس المثقلة، وعدم التعرف على الأصدقاء القدامى، تكرار نفس المفاهيم مرارا، صعوبات القراءة والاستماع والفهم؛ الحكم المشتبه فيه، والتخطيط، وحل المشاكل والتحكم في الاندفاع؛ وانخفضت بشكل ملحوظ المفردات في السنوات الأخيرة، مع الإفراط في الاعتماد على التفضيلات، وذلك وفقا للرسالة المكتوبة لجاكسون.

وحظي موضوع القدرة العقلية للرئيس باهتمام كبير في الأسابيع الأخيرة، حيث أثار مايكل وولف، في كتابه الأعلى مبيعاً "النار والغضب" مخاوف بشأن وضعه، ونقل وولف عن مقربين من الرئيس قولهم إن الأخير بدأ بتكرار ثلاث قصص في المحادثات في أقل من 10 دقائق، بعدما كان يعيد تكرار القصص في حوالي 30 دقيقة. وأوضح وولف لشبكة CNN، كريستيان امانبور، أن "100في المائة من الناس حول الرئيس يعتقدون أنه غير قادر على القيام بمهام منصبه".

وغرد ترامب في حسابه على "تويتر" في وقت سابق من هذا الأسبوع: "في الواقع، طوال حياتي، كانت أعظم ممتلكاتي الاستقرار العقلي والذكاء" واصفا نفسه بأنه صاحب "عبقرية مستقرة جدا".