شاهد.. اندلاع حريق ضخم بـ “كازينو مائي” ونجاة الجميع

(CNN)-- اندلع حريق ضخم على متن قارب كازينو بالقرب من مدينة تامبا، حيث شوهد بعض الأشخاص وهم يقفزون إلى الماء للهروب من ألسنة اللهب. وكان أحد الأشخاص مفقوداً إثر الحادثة لكن بحسب تغريدة لخفر السواحل الأمريكي فإن جميع الأشخاص وجدوا ونقلوا إلى الشاطئ.