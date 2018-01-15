(CNN)-- اندلع حريق ضخم على متن قارب كازينو بالقرب من مدينة تامبا، حيث شوهد بعض الأشخاص وهم يقفزون إلى الماء للهروب من ألسنة اللهب. وكان أحد الأشخاص مفقوداً إثر الحادثة لكن بحسب تغريدة لخفر السواحل الأمريكي فإن جميع الأشخاص وجدوا ونقلوا إلى الشاطئ.
شاهد.. اندلاع حريق ضخم بـ “كازينو مائي” ونجاة الجميع
اندلاع حريق ضخم بـ “كازينو مائي” ونجاة الجميع
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 15 يناير/كانون الثاني 2018; 04:51 (GMT +0400).
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تعرض 15 شخصاً لإصابات طفيفة، ويقول مسؤولون إن الحريق اندلع على بعد قرابة نصف كيلومتر من الشاطئ.
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