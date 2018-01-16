أمريكا: والدان يحبسان أولادهم الـ13 ويكبلوهم بالسلاسل 

والدان يحبسان أولادهم الـ13 ويكبلوهم بسلاسل 

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
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اكتشفت السلطات 13 شخصاً حُبسوا بمنزل في بيريس، كاليفورنيا

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