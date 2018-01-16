شاهد..أنشط بركان في الفلبين يجبر الآلاف على إخلاء منازلهم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أجبر آلاف الأشخاص في الفلبين على إخلاء منازلهم بعد ثوران بركان "مايون" أحد أنشط البراكين في العالم، وذلك بالتزامن مع تدفق الحمم البركانية وتشكل سحب من الدخان والرماد البركاني.
السلطات رفعت درجة الانذار الى المستوى الثالث في 14 يناير الجاري
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أجبر آلاف الأشخاص في الفلبين على إخلاء منازلهم بعد ثوران بركان "مايون" أحد أنشط البراكين في العالم، وذلك بالتزامن مع تدفق الحمم البركانية وتشكل سحب من الدخان والرماد البركاني.
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