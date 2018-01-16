شاهد..أنشط بركان في الفلبين يجبر الآلاف على إخلاء منازلهم

شاهد..ثوران أنشط بركان في الفلبين يشرد الآلاف

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 16 يناير/كانون الثاني 2018; 07:22 (GMT +0400).
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السلطات رفعت درجة الانذار الى المستوى الثالث في 14 يناير الجاري

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أجبر آلاف الأشخاص في الفلبين على إخلاء منازلهم بعد ثوران بركان "مايون" أحد أنشط البراكين في العالم، وذلك بالتزامن مع تدفق الحمم البركانية وتشكل سحب من الدخان والرماد البركاني.

 

 

 

براكينالفلبينكوارثكوارث طبيعيةظواهر طبيعية