بالفاصل الزمني.. جليد يتسبب في فيضان نهر بأمريكا خلال ساعات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يظهر هذا الفيديو الذي التقط بتقنية الفاصل الزمني تجمد مياه نهر أوسابل في نيويورك بسبب تدني درجات الحرارة، ليفيض النهر بعد ذلك في غضون ساعات قليلة.