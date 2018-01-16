بالفاصل الزمني.. جليد يتسبب في فيضان نهر بأمريكا خلال ساعات

شاهد.. جليد يتسبب في فيضان نهر بأمريكا

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 16 يناير/كانون الثاني 2018; 09:51 (GMT +0400).
أمريكاطقسغرائبالتغيرات المناخيةكوارث طبيعية
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يظهر هذا الفيديو تجمد مياه نهر أوسابل في نيويورك، ليفيض النهر بعد ذلك في غضون ساعات قليلة.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يظهر هذا الفيديو الذي التقط بتقنية الفاصل الزمني تجمد مياه نهر أوسابل في نيويورك بسبب تدني درجات الحرارة، ليفيض النهر بعد ذلك في غضون ساعات قليلة.

أمريكاطقسغرائبالتغيرات المناخيةكوارث طبيعية