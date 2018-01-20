سائق حافلة صيني سريع البديهة أنقذ حياة 15 شخصاً من انهيار أرضي مفاجىء وقع في مقاطعة سيشوان في 3 ديسيمبر.
انهيار أرضي يفاجى حافلة.. شاهد ماذا حدث!
انهيار أرضي يفاجى حافلة.. شاهد ماذا حدث!
العالم
آخر تحديث السبت, 20 يناير/كانون الثاني 2018; 10:11 (GMT +0400).
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بعد ثوان صخور ضخمة سقطت على الطريق
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