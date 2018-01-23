شاهد.. هلع بعد تحذير من "تسونامي" في ألاسكا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— في المناطق الساحلية بولاية ألاسكا الأميركية تم إطلاق تحذير من موجة مد عاتية "تسونامي"، وذلك بعد وقوع زلزال بقوة 8.2 درجة على مقياس ريختر في خليج ألاسكا.