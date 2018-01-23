أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— في المناطق الساحلية بولاية ألاسكا الأميركية تم إطلاق تحذير من موجة مد عاتية "تسونامي"، وذلك بعد وقوع زلزال بقوة 8.2 درجة على مقياس ريختر في خليج ألاسكا.
شاهد.. هلع بعد تحذير من "تسونامي" في ألاسكا
شاهد.. هلع بعد تحذير من "تسونامي" في ألاسكا
العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 23 يناير/كانون الثاني 2018; 06:56 (GMT +0400).
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يظهر هذا الفيديو عشرات المركبات التي تكدست في آلاسكا في محاولة لإخلاء المنطقة بعد التحذير.
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