أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— في اليابان لقي شخص حتفه وأصيب 10 آخرون على الأقل، بعد ثوران مفاجىء لبركان في منتجع جبلي.
شاهد.. بركان يفاجىء قوات يابانية خلال تدريبات شتوية
بركان يفاجىء قوات يابانية خلال تدريبات شتوية
العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 23 يناير/كانون الثاني 2018; 08:32 (GMT +0400).
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تزامن ثوران البركان مع تدريبات شتوية لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، الأمر الذي تسبب في مقتل أحدهم واصابة عدد آخرين .
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