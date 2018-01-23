شاهد.. بركان يفاجىء قوات يابانية خلال تدريبات شتوية

بركان يفاجىء قوات يابانية خلال تدريبات شتوية

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 23 يناير/كانون الثاني 2018; 08:32 (GMT +0400).
اليابانالجيش اليابانيبراكينكوارثكوارث طبيعية
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تزامن ثوران البركان مع تدريبات شتوية لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، الأمر الذي تسبب في مقتل أحدهم واصابة عدد آخرين .

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— في اليابان لقي شخص حتفه وأصيب 10 آخرون على الأقل، بعد ثوران مفاجىء لبركان في منتجع جبلي.

اليابانالجيش اليابانيبراكينكوارثكوارث طبيعية