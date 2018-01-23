شاهد.. ثوران بركان "مايون" في الفلبين من جديد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—مجدداً، أطلق بركان "مايون"، الأكثر نشاطا فى الفلبين، أعمدة كثيفة من الرماد البركاني والصخور، فيما رفعت السلطات من مستوى التأهب.
وقبل أيام، أجبر آلاف الأشخاص في الفلبين على إخلاء منازلهم بعد ثوران البركان الذي يعد أحد أنشط البراكين في العالم، جاء ذلك بالتزامن مع تدفق الحمم البركانية وتشكل سحب من الدخان والرماد البركاني.
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