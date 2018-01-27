شاهد.. فيضانات في باريس بسبب ارتفاع منسوب نهر السين

أدى الهطول المتواصل والغزير للأمطار في فرنسا خلال الأيام الأخيرة إلى ارتفاع كبير في منسوب نهر السين، ليصل ارتفاع منسوب المياه في النهر الى مستوى غير مسبوق.

وتزايدت المخاوف من حدوث فيضانات كبيرة اذا ما استمر هطول الأمطار.

بدأ ظهور تسرب المياه يوم الجمعة فى الطوابق السفلية لمباني باريس، فيما حذر خبراء الأرصاد من بقاء مستوى منسوب المياه في النهر بمستوى مرتفع خلال الأسبوع القادم وخاصة اذا استمر هطول الامطار في فرنسا على هذا النحو.