مشاهد صادمة لجفاف أكبر خزان مياه في جنوب أفريقيا

التقط لي لاندمان هذا الفيديو من طائرة بدون طيار ويظهر حالة الجفاف في سد ثيواترسكلوف، الذي يعتبر شريان الحياة المائي لمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.
تظهر الصور انحسار المياه بشكل كبير في السد.
التقط لي لاندمان هذا الفيديو من طائرة بدون طيار ويظهر حالة الجفاف في سد ثيواترسكلوف، الذي يعتبر شريان الحياة المائي لمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.
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