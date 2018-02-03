مشاهد صادمة لجفاف أكبر خزان مياه في جنوب أفريقيا

مشهد صادم لجفاف أكبر خزان مياه بجنوب أفريقيا

العالم
آخر تحديث السبت, 03 فبراير/شباط 2018; 09:54 (GMT +0400).
جنوب أفريقياظواهر طبيعيةكوارثكوارث طبيعيةظروف مناخية
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تظهر الصور انحسار المياه بشكل كبير في السد.

التقط لي لاندمان هذا الفيديو من طائرة بدون طيار ويظهر حالة الجفاف في سد ثيواترسكلوف، الذي يعتبر شريان الحياة المائي لمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.

 

جنوب أفريقياظواهر طبيعيةكوارثكوارث طبيعيةظروف مناخيةمناخالتغيرات المناخية