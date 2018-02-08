شاهد.. مبان مائلة ودمار جراء زلزال ضرب شرق تايوان

مبان مائلة ودمار جراء زلزال ضرب شرق تايوان

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و47 دقيقة.
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1:25

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لتايوان.

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لتايوان، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة أكثر من 250 آخرين.
 

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