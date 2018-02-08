ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لتايوان، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة أكثر من 250 آخرين.
شاهد.. مبان مائلة ودمار جراء زلزال ضرب شرق تايوان
مبان مائلة ودمار جراء زلزال ضرب شرق تايوان
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و47 دقيقة.
1:25
ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لتايوان.
ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لتايوان، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة أكثر من 250 آخرين.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.