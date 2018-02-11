بوتين يأمر بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في حادث تحطم طائرة ركاب

موسكو، روسيا (CNN)-- أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في حادث تحطم طائرة الركاب الروسية قرب موسكو، التي أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه لا ناجين من ركابها البالغ عددهم 71 شخصا بينهم 6 من أفراد الطاقم.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي عبر عن تعازيه لعائلات وأصدقاء ضحايا الكارثة، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في الحادث ووجه جميع الأجهزة المعنية بتقديم كل ما يلزم لعمليات البحث".

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بأن الطائرة من طراز "أنتونوف 148" تابعة لشركة طيران "ساراتوف". وأضافت أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها بقليل من مطار "دوموديدوفو" في موسكو، وتحطمت عقب ذلك.

ونقلت "تاس" عن وزارة الطوارئ الروسية أنه تم العثور على حطام الطائرة ولا ناجين من الحادث، موضحة أن عدد من كانوا على متنها 71 شخصا هم 65 راكبا و6 من أفراد الطاقم.