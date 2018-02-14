شاهد.. لحظة انقاذ طفلة دُفنت في الطين بالبرازيل

لحظة انقاذ طفلة دُفنت في الطين بالبرازيل

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 14 فبراير/شباط 2018; 11:59 (GMT +0400).
البرازيلكوارثكوارث طبيعيةأحوال الطقسالطقس
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يظهر في هذا الفيديو لحظة انقاذ طفلة صغيرة دُفنت بعد انهيار طيني جراء السيول التي اجتاحت  مدينة بولوسيا في البرازيل.

شاهد.. لحظة انقاذ طفلة دُفنت في الطين بالبرازيل

 

البرازيلكوارثكوارث طبيعيةأحوال الطقسالطقس