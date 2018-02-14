شاهد.. لحظة انقاذ طفلة دُفنت في الطين بالبرازيل لحظة انقاذ طفلة دُفنت في الطين بالبرازيل العالم آخر تحديث الأربعاء, 14 فبراير/شباط 2018; 11:59 (GMT +0400). البرازيلكوارثكوارث طبيعيةأحوال الطقسالطقس شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:34 يظهر في هذا الفيديو لحظة انقاذ طفلة صغيرة دُفنت بعد انهيار طيني جراء السيول التي اجتاحت مدينة بولوسيا في البرازيل. شاهد.. لحظة انقاذ طفلة دُفنت في الطين بالبرازيل البرازيلكوارثكوارث طبيعيةأحوال الطقسالطقس شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"World_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"wd-140218-brazil-MUDSLIDE-RESCUE","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/02/14","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["world","world:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.