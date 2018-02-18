ماكماستر: دليل تدخل روسيا بانتخابات أمريكا غير قابل للدحض

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، هيربيرت ماكماستر، السبت، إن الدليل على التدخل الروسي في انتخابات 2016 "أمر غير قابل للجدل."

وذكر ماكماستر أثناء خطابه في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، بعد يوم واحد من إعلان وزارة العدل عدة لوائح اتهام في تقرير خاص لفريق التحقيق بالتدخل الروسي الذي يقوده روبرت مولر: "كما ترون، مع لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، فإن الأدلة الآن غير قابلة للنقاش ومتوفرة للعامة، في حين أنه كان من الصعب إيجادها في الماضي."

وأضاف ماكماستر أنه في الماضي كان من الصعب العثور على أدلة لسببين، موضحا بالقول: "من الناحية الفنية كان الأمر صعباً... كما أنك لا تريد الكشف عن قدراتك الاستختبارية مبكرا." ولكن الآن "بعد التحقيق في تطبيق القانون سيكون واضحاً للجميع."

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، توجيهها الاتهام لـ13 مواطناً روسياً وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وتشمل الاتهامات التآمر والاحتيال على الولايات المتحدة. كما اتهم ثلاثة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال وسرقة مصرفية، وخمسة مدعى عليهم بجناية مشددة تتعلق بسرقة الهويات.

وتأتى لوائح الاتهام في إطار التحقيق الكبير لمولر، والبحث عن العلاقات المحتملة بين شركاء حملة الرئيس دونالد ترامب وروسيا، وقد نفى ترامب مرارا أي تواطؤ.

وذكرت شبكة CNN، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه في ظل حديث العديد من مسؤولي المخابرات أمام لجنة مجلس الشيوخ عن تدخل روسيا في عام 2016 وخططهم لعام 2018، فان ترامب مازال غير مقتنع بهذا الامر وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر مطلعة على تفكير الرئيس.