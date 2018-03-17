بريطانيا ترد على طرد دبلوماسييها من روسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- نشرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً، السبت، عقب إعلان روسيا عن طرد 23 دبلوماسياً بريطانيا ً من موسكو.

وذكرت الخارجية البريطانية في بيانها إن القرار الروسي أتى "رداً على خطوات اتخذناها، بالإضافة لإجراءات أخرى، لتشتيت شبكة التجسس الروسية العاملة في بريطانيا وكنتيجة لمحاولة اغتيال شخصين هنا في بريطانيا باستخدام غاز للأعصاب، وفي ضوء سلوكيات روسيا السابقة، توقعنا تجاوباً من هذا النوع."

وأضافت الوزارة بأن مجلس الأمن الدولي سيجتمع بداية الأسبوع المقبل "للتفكير بالخطوات القادمة،" مشيرة إلى أن الأولوية تكمن "بالاعتناء بموظفينا في روسيا وتوفير المساعدة لمن سيعود إلى بريطانيا."

وشدّدت الوزارة على أن "استجابة روسيا لا تغير من الحقائق، بمحاولة اغتيال شخصين على الأراضي البريطانية، والتي لا تأتي بنتيجة أخرى غير ضلوع الدولة الروسية بالموضوع، إن روسيا هي من تخترق بفظاعة القانون الدولي ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، نحن لا نملك ضغينة ضد الشعب الروسي وسنواصل إيماننا بأنه لا يندرج ضمن إطار مصلحتنا الوطنية كسر الحوار بين دولنا، لكن العبء يقع على عاتق حكومة روسيا لتحاسب على أفعالها وتلتزم بواجباتها الدولية."

وأتى القرار الروسي بعد استدعاء السفير البريطاني في موسكو بطرد 23 دبلوماسياً بريطانياً من روسيا، بالإضافة إلى رفض طلب إنشاء قنصلية لبريطانيا في مدينة سانت بطسبيرغ وإيقاف أنشطة المكتب الثقافي البريطاني، بعد أن قامت بريطانيا من جهتها بطرد 23 دبلوماسياً روسياً من لندن بعد اتهام الحكومة لروسيا بضلوعها في محاولة اغتيال جاسوس روسي على الأراضي البريطانية بتسميمه، اقرأ: روسيا تطرد 23 دبلوماسياً بريطانياً من موسكو: أشخاص غير مرغوب بهم في البلاد

كما أعلنت بريطانيا عن مقاطعة الأسرة الملكية والوزراء لكأس العالم 2018 في روسيا، وتجميد أصول لروسيا في بريطانيا إذ وجدت أدلة على أنها قد تستخدم لتهديد حياة أو ممتلكات المواطنين أو المقيمين في بريطانيا وتعليق جميع الاتصالات الثنائية عالية المستوى المخطط لها بين بريطانيا وروسيا.