مصادر: مسؤولون من كوريا الشمالية يتجهون لفنلندا لمحادثات حول التسلّح النووي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شوهد مسؤول من كوريا الشمالية وهو يصعد على متن طائرة متوجهة إلى فنلندا، الأحد، حيث ستقام محادثات حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وبمشاركة أمريكية، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية.

ويعمل تشو كانغ الثاني بمنصب الإدارة العامة للعلاقات مع أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، ولم يجب المسؤول عن أسئلة الصحفيين في مطار بكين كابيتال الدولي، وفقاً لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

لكن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ذكرت لـ CNN بأن محادثات "من الدرجة الثانية" لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، قاربت البدء في فنلندا، برفقة مسؤولين سابقين وخبراء من القطاع الخاص من كوريا الجنوبية.

وذكرت الوزارة بأن الولايات المتحدة ستحضر الاجتماعات بطريقة ما، دون منح المزيد من التفاصيل، بينما ذكرت وزارة الخارجية الفنلندية بأن الامريكيين الذين سيحضرون الاجتماعات لا يعملون بمناصب حكومية.

وقال المدير العام لدائرة الأمريكيتين وآسيا في وزارة الخارجية الفنلندية، كيمو لاهدافيرتا إن الحوارات ستجري بمستوى "Track 1.5"، وهذا يعني بالصيغة الدبلوماسية، بأن الاجتماع سيدمج بين المسؤولين من الحكومات وخبراء، بينما صيغة "track1" تعني مسؤولين حكوميين فقط، وصيغة "track2" تعني اجتماعاً بين خبراء فقط دون وجود لمسؤولين معهم.

وقالت بترا سارياس، مسؤولة قسم الاتصال بوزارة الخارجية الفنلدندية، إن فنلندا تيسّر الاجتماع، ولا تشارك فيه، ورفضت الكشف عن تاريخ الاجتماع أو موعده أو موقعه أو عن أسماء المجتمعين.

ولم يذكر أي من المتحدثين من وزارة الخارجية الفنلندية أي تفاصيل حول أن طبيعة الاجتماع ستتمحور حول إزالة السلاح النووي من كوريا الشمالية، ولم يذكرا أي تفاصيلحول احتمالية نشر بيانات عامة بعد إنهاء الاجتماعات.

وعلى نحو منفصل، تلتقي سويسرا مع مسؤولين من كوريا الشمالية لمحاولة إطلاق سراح ثلاثة أمريكيين محتجزين في الدولة الأسيوية، وذكرت السلطات بأنها تلعب دور "القوة الحامية،" للولايات المتحدة لانها لا تملك علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية

وذكرت مصادر مطّلعة بالمحادثات لـ CNN بأن سويسرا ستحاول إخراج الأمريكيين الثلاثاة: كيم هاك-سونغ وكيم سانغ دوك، المحتجزين منذ عام 2017 بتهمة "تصرفات عدوانية"، والثالث هو: كيم دونغ تشول المعتقل عام 2015، بحكم سجن لعشرة أعوام بتهم متعلّقة بالتجسس.