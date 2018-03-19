رئيس الوزراء الياباني يقول لبوتين إن استخدام الأسلحة الكيماوية "غير مقبول"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني، شينزو إيب، قال لبوتين عبر مكالمة هاتفية، الإثنين، إن استخدام الأسلحة الكيماوية أمر "غير مقبول،" مضيفاً قوله: "لا يوجد أمر الآن أهم من العثور على الحقائق."

و"تبادل القائدان رأيهما حول الموضوع،" وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية في بيان لها، مستخدمة عبارة معروفة باللغة الدبلوماسية بعدم التوافق بالآراء.

وقد خاطب إيب بوتين عبر مكالمة هاتفية، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية، وتحدثا لخمسين دقيقة، كما تطرقا إلى العلاقات الروسية-اليابانية وموضوع كوريا الشمالية، وفقاً لما ذكرته الوزارة.

وتأتي تعليقات إيب بعد اتهامات بريطانية لروسيا بمحاولة اغتيال جاسوس روسي على أراضيها باستخدام غاز للأعصاب، وقد رجّح وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، "باحتمال كبير" اتخاذ بوتين لقرار محاولة الاغتيال بنفسه، ما انعكس سلباً على العلاقات بين البلدين.. اقرأ المزيد: روسيا: على لندن تقديم الأدلة بقضية سكريبال أو الاعتذار