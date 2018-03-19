الناطق باسم الكرملين: على لندن تقديم الأدلة حول قضية سكريبال أو الاعتذار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، الحكومة البريطانيا بتقديم اعتذار حول الضلوع الروسي بقضية تسميم الجاسوس الروسي سكريبال أو توفير الأدلة.

وقال بيسكوف، وفقاً لما نقلته عنه وكالة "سبوتنيك" الرسمية الروسية، الإثنين: "على لندن تقديم الأدلة حول قضية سكريبال أو الاعتذار."

تأتي هذه التصريحات بعد استبعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، فكرة تسميم روسيا للجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته بغاز للأعصاب في مدينة سالزبيري البريطانية صباح الرابع من مارس/آذار عام 2018.

وقال بوتين خلال حديثه لمجموعة من الناس في موسكو، إن "أي شخص" سيتفهم بأن فكرة ضلوع روسيا بالأمر هو محض "هذيان وسخافة، من غير المعقول التفكير بأنّا سنقدِم على أمرٍ كهذا."

وأضاف بوتين قوله: "أول ما خطر في بالي كان التالي: إن كان الغاز السام المستخدم عسكرياً، فإنهما بالواقع كانا ليموتا في نفس اللحظة،" مضيفاً: "روسيا لا تملك أي غازات شبيهة بتلك، فقد دمرناها كلياً."

وأتت تصريحات بوتين، بعد أخرى صادرة عن وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، والذي قال إن المملكة المتحدة تملك أدلة على تصنيع روسيا لغاز "نوفيتشوك" للأعصاب "بدرجة عسكرية" وتخزينه على مر عشرة أعوام.

وقد شهدت العلاقات الروسية - البريطانية تصعيداً حاداً بالتوتر إثر محاولة اغتيال سكريبال، إذ قررت روسيا طرد 23 دبلوماسياً بريطانياً من موسكو، بالإضافة إلى رفض طلب إنشاء قنصلية لبريطانيا في مدينة سانت بطسبيرغ وإيقاف أنشطة المكتب الثقافي البريطاني، بعد أن قامت بريطانيا من جهتها بطرد 23 دبلوماسياً روسياً من لندن بعد اتهام الحكومة لروسيا بضلوعها في محاولة اغتيال جاسوس روسي على الأراضي البريطانية بتسميمه، اقرأ: روسيا تطرد 23 دبلوماسياً بريطانياً من موسكو: أشخاص غير مرغوب بهم في البلاد