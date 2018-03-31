إيران ترد على ولي عهد السعودية وتصريحات "حرب محتملة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، على تصريحات ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، والتي دعا فيها المجتمع الدولي للضغط على طهران تجنبا لمواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة.

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وقال قاسمي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن ولي العهد السعودي "لم يقرأ التاريخ أو أنه لم يتحدث مع شخص حكيم،" على حد تعبيره.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال في تصريحاته التي نقلتها صحيفة فايننشال تايمز: "العقوبات ستخلق مزيدا من الضغط على النظام"، مضيفا: "علينا أن ننجح لتجنب صراع عسكري. إذا لم ننجح فيما نحاول القيام به، فمن المحتمل أن نشهد حربا مع إيران خلال 10 أو 15 عاما."