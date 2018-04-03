تنظيم "داعش" يتبنى قتل أربعة مسيحيين بباكستان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تبنّى تنظيم "داعش" مسؤولية الهجوم الذي قتل فيه أربعة مسيحيين في محافظة بالوتشيستان، الإثنين، خلال الاحتفال بعيد الفصح.

وذكر بيان للتنظيم، الثلاثاء، بأن "وحدة متخفية" من ميليشيات التنظيم "تمكنت من استهداف عدد من المسيحيين المقاتلين."

وبدأ إطلاق النار على عربة "توك توك" أقلت ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، ليقتل معهم السائق، خلال مغادرتهم لسوق شعبي مساء الإثنين، وغادر المهاجمون على متن دراجة النارية الموقع، وقد أكدت السلطات الباكستانية بأن الأربعة كانوا جزءاً من المجتمع المسيحي في المحافظة.

وقد ادّعت المجموعة الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، لكنها لم تقدم أدلة عليه، وقد شهدت عاصمة المحافظة "كويتا" العديد من الهجمات على أيدي ميليشيات من بينها جماعات تابعة لتنظيم "داعش".