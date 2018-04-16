شاهد.. إعصار عنيف يقتلع الأشجار ويدمر المنازل بأمريكا

تسبب إعصار عنيف في مقتل أمريكي وقطع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل في ولاية كارولاينا الشمالية.
الرياح القوية اقتلعت الأشجار ودمرت المنازل في مدينتي غرينسبورو وريدسفيل بالولاية
تسبب إعصار عنيف في مقتل أمريكي وقطع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل في ولاية كارولاينا الشمالية.
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