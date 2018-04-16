شاهد.. إعصار عنيف يقتلع الأشجار ويدمر المنازل بأمريكا

إعصار يقتلع الأشجار ويدمر المنازل بأمريكا

العالم
آخر تحديث منذ37 دقيقة.
أمريكاكوارثكوارث طبيعيةطقس
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الرياح القوية اقتلعت الأشجار ودمرت المنازل في مدينتي غرينسبورو وريدسفيل بالولاية

تسبب إعصار عنيف في مقتل أمريكي وقطع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل في ولاية كارولاينا الشمالية.

 

أمريكاكوارثكوارث طبيعيةطقس