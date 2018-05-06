إيران ترد على حكم أمريكي يطالبها بدفع مليارات دولارات كتعويضات بهجمات 11 سبتمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على حكم قاض فيدرالي أمريكي يطالب فيها إيران بدفع تعويضات لأقارب ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001، واصفا ذلك بالحكم "المسيس" وأن بلاده "ستحتفظ بحقها للرد بالمثل مقابل خطوة لا مشروعة كهذه."

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: "نند بإصدار هذا الحكم الغيابي المسيّس من جانب محكمة امريكية في ظروف لم تتوفر فيها أدلّة أو براهين دامغة تؤكِد مشاركة إيران أو رعايا منها في حادث ال11 من سبتمبر معلناً احتجاج بلده الشديد إزاء إصدار هكذا قرارات سياسية قائمة علي اتهامات متكررة فارغة لا أساس لها من الصحة."

وتابع قائلا: "إصدار هذه الأحكام مرفوض لا يمكن القبول به يسخر بحد ذاته من نظام القوانين الدولية ومن اُسر وضحايا حادث ال11 من سبتمبر.. المصممين لهذه الألاعيب السياسية يسعون عبثاً عبر قلب الحقائق الي حرف عملية التحقيق القضائي ونتائجها بطريقة وهمية تُعارض العمليات التحقيقية القضائية التي تمت حتى الآن بحق المتهمين بالضلوع في حادث ال11 من سبتمبر وبأن اولئك يحاولون أن يكتبوا التاريخ كيفما شاؤوا لكنّهم لن يبلغوا مآربهم قط."