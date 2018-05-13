الشرطة الإندونيسية: "عائلة كاملة" نفذت الهجوم على الكنائس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعتقد الشرطة الإندونيسية أن عائلة كاملة تقف وراء تفجير الكنائس الثلاث في منطقة سورابايا في إندونيسيا، إذ أشارت التحقيقات إلى وقوف رجل وزوجته وأطفالهما الأربعة وراء التفجير.

وأشارت التقارير إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل في التفجير الذي وقع صباح الأحد، غير أن رئيس دائرة الشرطة المحلية قال إن عدد القتلى هو سبعة.

وأضاف المسؤول إن 41 شخصا، ومنهم رجلا شرطة، أدخلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح متفاوتة.

وقتل المهاجمون أيضا في التفجير، ومن بينهم فتاتان في التاسعة والثانية عشرة من العمر.

وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير، فيما لن تؤكد السلطات الإندونيسية حتى الآن مصداقية البيان المنسوب للتنظيم.

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