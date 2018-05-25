كاميرا CNN تشهد تدمير موقع نووي في كوريا الشمالية

(CNN)-- دمرت كوريا الشمالية أحد مواقعها المخصص لإجراء تجارب نووية، وسمح لفريق CNN بمتابعة عمليات التدمير.
دمرت كوريا الشمالية أحد مواقعها المخصص لإجراء تجارب نووية، وسمح لفريق شبكتنا بمتابعة عمليات التدمير.
(CNN)-- دمرت كوريا الشمالية أحد مواقعها المخصص لإجراء تجارب نووية، وسمح لفريق CNN بمتابعة عمليات التدمير.
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