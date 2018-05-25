كاميرا CNN تشهد تدمير موقع نووي في كوريا الشمالية

شاهد.. تدمير موقع نووي في كوريا الشمالية

العالم
آخر تحديث منذ37 دقيقة.
كوريا الشماليةأسلحة نوويةالبرنامج النوويالترسانة النووية
2:52

دمرت كوريا الشمالية أحد مواقعها المخصص لإجراء تجارب نووية، وسمح لفريق شبكتنا بمتابعة عمليات التدمير.

(CNN)-- دمرت كوريا الشمالية أحد مواقعها المخصص لإجراء تجارب نووية، وسمح لفريق CNN بمتابعة عمليات التدمير.

 

كوريا الشماليةأسلحة نوويةالبرنامج النوويالترسانة النووية