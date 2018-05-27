قد تكون هذه الركمجة الأكثر خطورة.. بين كوريا الجنوبية والشمالية
بين الكوريتين.. هل هذه الركمجة الأكثر خطورة؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و46 دقيقة.
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بجانب المنطقة منزوعة السلاح، أي حدود كوريا الجنوبية مع الشمالية.. بإمكانك رؤية القواعد العسكرية على الساحل.. وامتداد الشاطئ، محصن بالأسلاك الشائكة وأبراج الحراسة وكاميرات المراقبة. لكن الأمر الجنوني هو أن الجميع هنا يمارس الركمجة.
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