قد تكون هذه الركمجة الأكثر خطورة.. بين كوريا الجنوبية والشمالية

بين الكوريتين.. هل هذه الركمجة الأكثر خطورة؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و46 دقيقة.
رياضةرياضات خطرةكوريا الجنوبيةكوريا الشمالية
1:13

بجانب المنطقة منزوعة السلاح، أي حدود كوريا الجنوبية مع الشمالية.. بإمكانك رؤية القواعد العسكرية على الساحل.. وامتداد الشاطئ، محصن بالأسلاك الشائكة وأبراج الحراسة وكاميرات المراقبة. لكن الأمر الجنوني هو أن الجميع هنا يمارس الركمجة.

رياضةرياضات خطرةكوريا الجنوبيةكوريا الشمالية