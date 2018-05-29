انهار جسر بشكل مفاجىء فوق أحد الأنهار في كوبا، حيث تدمر بشكل كلي في غضون لحظات بسبب قوة اندفاع مياه النهر نتيجة الأمطار الغزيرة.
شاهد ماذا حدث لأشخاص على جسر انهار فجأة
شاهد ماذا حدث لأشخاص على جسر انهار فجأة
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و7 دقائق.
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رجلان كانا يسيران على الجسر لحظة وقوع الحادث بشكل مفاجىء.
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