شاهد ماذا حدث لأشخاص على جسر انهار فجأة

شاهد ماذا حدث لأشخاص على جسر انهار فجأة

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و7 دقائق.
كوباكوارثكوارث طبيعية
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رجلان كانا يسيران على الجسر لحظة وقوع الحادث بشكل مفاجىء.

انهار جسر بشكل مفاجىء فوق أحد الأنهار في كوبا، حيث تدمر بشكل كلي في غضون لحظات بسبب قوة اندفاع مياه النهر نتيجة الأمطار الغزيرة.

كوباكوارثكوارث طبيعية