داعش يتبنى الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف مدينة ليغ البلجيكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تبنى تنظيم داعش، الأربعاء، الهجوم الذي استهدف مدينة ليغ البلجيكية، الثلاثاء، والذي راح ضحيته شرطيان، وأشار إلى أن هذا الهجوم يأتي ضمن حملة يشنها التنظيم ضد الدول التي شاركت بالتحالف الدولي لمحاربته.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم في بيان لها: "الشخص الذي نفذ هجوم مدينة ليغ الواقعة شرق بلجيكا، جندي من جنود الدولة الإسلامية، وقام بهذه العملية ضمن حملة استهداف الدول التي شاركت بالتحالف".

إقرأ أيضا: الادعاء البلجيكي: منفذ هجوم مدينة ليغ هتف "الله أكبر" مرارا خلال العملية

وقام الرجل، الذي يدعى بنجامين، ويبلغ من العمر 31 عاما، وهو مواطن بلجيكي، بهجوم "إرهابي"، الثلاثاء، وأطلق النار على عناصر من الشرطة، ما أدى إلى مقتل شرطيين بلجيكيين.