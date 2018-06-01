شاهد.. انهيار صخري كاد أن يدمر كنيسة في إيطاليا

شاهد.. انهيار صخري كاد أن يدمر كنيسة بإيطاليا

العالم
آخر تحديث منذ40 دقيقة.
ايطالياكوارثكوارث طبيعية
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يظهر هذا الفيديو لحظة حدوث انهيار صخري في شمال إيطاليا، حيث كاد أن يسحق كنيسة، سانتواريو دي غاليفاغو وقالت السلطات إن أطناناً من الصخور سقطت من الجبل خلال الانهيار.

(CNN)-- يظهر هذا الفيديو لحظة حدوث انهيار صخري في شمال إيطاليا، حيث كاد أن يسحق كنيسة، سانتواريو دي غاليفاغو وقالت السلطات إن أطناناً من الصخور سقطت من الجبل خلال الانهيار، فيما لم يصب أحد في الحادث بسبب إخلاء السكان مسبقاً.

ايطالياكوارثكوارث طبيعية