شاهد.. انهيار صخري كاد أن يدمر كنيسة في إيطاليا

(CNN)-- يظهر هذا الفيديو لحظة حدوث انهيار صخري في شمال إيطاليا، حيث كاد أن يسحق كنيسة، سانتواريو دي غاليفاغو وقالت السلطات إن أطناناً من الصخور سقطت من الجبل خلال الانهيار، فيما لم يصب أحد في الحادث بسبب إخلاء السكان مسبقاً.