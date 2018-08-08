انفوجرافيك.. الصين تكشف طائرة "قد تزيد الضغط على جيش أمريكا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— زعمت السلطات الصينية، نجاح اختبارها الجديد لطائرة قالت إنها تحلق بسرعة تصل إلى 6 أضعاف سرعة الصوت، الأمر الذي ينظر إليه مراقبون عسكريون على أنه قد "يزيد الضغط على الجيش الأمريكي" وسط التوترات والأزمة التجارية بين بكين وواشنطن.

ووفقا لتقرير الأكاديمية الصينية لعلوم الديناميكية الجوية، التي أجرت الاختبار، فإن الطائرة الجديدة تحلق بسرعة تتجاوز 4500 ميل بالساعة (نحو 7300 كيلومتر بالساعة) أي أنها قادرة على اجتياز الولايات المتحدة الأمريكية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بغضون نصف ساعة.

ولم تتطرق الأكاديمية الصينية إلى كيفية استخدام هذه التكنولوجيا واحتمال دخولها مجال التصنيع العسكري، مكتفية بالتعبير عن أملها بالاستمرار في المساهمة بتطوير القطاع الجوي الصيني.