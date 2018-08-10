توابع عقوبات ترامب.. ماذا دار في مكالمة بومبيو ولافروف؟

موسكو، روسيا (CNN)-- أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، عن رفضه لعقوبات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المفروضة مؤخرا على موسكو بسبب قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، التي وقعت أحداثها بمنطقة سالزبري قبل عدة أشهر.

ورفض لافروف العقوبات الأمريكية، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف وبومبيو تحدثا، الجمعة، بناء على طلب من وزير الخارجية الأمريكي. وجاء في البيان أن روسيا "رفضت رفضا قاطعا عقوبات واشنطن الجديدة التي أعلن عنها مؤخرًا"، لافتة إلى عدم وجود معلومات تشير إلى تورط موسكو في "قضية سكريبال".

وشدد لافروف على أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأي دولة أخرى لم تقدم "حقيقة واحدة عما حدث في سالزبري، لدعم مثل هذه الادعاءات" في قضية تسميم العميل الروسي سكريبال.

كما شهدت المكالمة الهاتفية نقاشا بين لافروف وبومبيو عن الوضع في سوريا، فضلا عن القضايا التي طرأت في الاجتماع الرئاسي بالعاصمة الفنلندنة هلسنكي، الشهر الماضي.