فريد زكريا يتحدث لـCNN عن جدوى عقوبات أمريكا ضد إيران وقوة الدولار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران لها تأثير وإن كانت واشنطن فقط من يفرضها دون باقي الدول.

وأوضح زكريا قائلا: "الدول الأخرى التي وقعت على الاتفاق النووي الإيراني (دون أمريكا) تعتقد أن إيران ملتزمة بشكل كامل بالاتفاق والانسحاب سيقلل من شأن الجهود المبذولة، وعليه هل يكون للخطوة الأمريكية الأحادية بفرض عقوبات على إيران تأثير مجدي؟ الإجابة هي نعم، لأن لن يكون هناك شركة في أوروبا تقريبا ستوافق على عقد صفقات مع إيران وتخاطر بأعمالها الأوسع مع أمريكا."

وحول قوة الدولار، قال زكريا: "الدولار كان العملة العالمية لفترة الآن ولكن دوره تضائل خلال العقدين الماضيين وذلك يعود على تأثر حصة الولايات المتحدة الأمريكية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكما تحدث روشي شارما في كتابه العام 2016 فإن نحو ثلثي الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية يتكون من الدولار والأسباب وراء ذلك متعددة.."