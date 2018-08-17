ترامب يتوعد تركيا: لم تتصرف كصديق.. وسترون ما سيحدث

(CNN)-- تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، بمواصلة الضغط على تركيا بسبب رفضها الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي تضعه أنقرة قيد الإقامة الجبرية.

وقال ترامب: "كان يجب أن يطلقوا سراحه منذ وقت طويل. لقد تصرفت تركيا بشكل سيء للغاية"، متوعدا إياها بقوله: "سترون ما سيحدث"، ليشدد على أنه لن يترك القس الأمريكي في أنقرة.

وبالفعل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على تركيا لرفضها الإفراج عن برونسون، الذي اتهمته تركيا بالتجسس. كما قام الرئيس الأمريكي بزيادة تعريفات الصلب والألومنيوم ضد تركيا، على الرغم من أن البيت الأبيض قال إن ذلك لا علاقة له بسجن القس الأمريكي.

ترامب قال أيضا، الجمعة: "تركيا كانت مشكلة لفترة طويلة. لم تتصرف كصديق"، مؤكدا أن القس "ليس جاسوسًا"، في معرض تصريحاته عن القضية التي زادت من توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.