روحاني: ثمن الاعتداء على إيران "باهظ".. ولا نثق في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجَّه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رسالة إلى من وصفهم بـ"الأعداء"، الثلاثاء، مشددا على أن "ثمن الاعتداء" على بلاده "باهظ"، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ونقلت وكالة فارس كلمات روحاني خلال مشاركته في يوم الصناعات الدفاعية ببلاده والكشف عن مقاتلة محلية تحمل اسم "كوثر"، إذ قال إن إيران "لا تثق بأمريكا إطلاقا، فضلا عن أن حلفائها لا يثقون بها أيضا".

واعتبر روحاني أن "الأعداء روجوا طوال أربعة عقود لمشروع التخويف من إيران (إيرانوفوبيا)، رغمأننا لم نعتد على أحد أبدا"، مضيفا أن بلاده "لم تعتد على أحد طوال الأربعين عاما الماضية، ولو كانت معتدية لاستغلت فرصا استثنائية توفرت لها لاستغلالها منها الانتقام من العراق (بسبب حربه المفروضة على إيران 1980-1988) بعد احتلال نظام صدام حسين للكويت، حيث كان العراق محاصرا عالميا".

وقال روحاني: "كما أن إيران لم تستغل انهيار الاتحاد السوفيتي، بل بادرت بدلا عن ذلك للاعتراف بالدول التي تأسست حديثا وعملت على دعمها ومساعدتها"، معتبرا أن بلاده "تطوعت لمساعدة شعوب المنطقة على صعيد مكافحة الإرهاب، رغم أن الارهاب لم يكن يهددنا بشكل مباشر، حيث تصدينا للارهاب وأدينا دورا بارزا جدا في تطهير المنطقة من الإرهابيين"، حسب قوله.

وأعرب روحاني عن أمله في أن "يعم السلام المستديم في المنطقة والعالم، ولكن في نفس الوقت على الأعداء أن يدركوا بأن الاعتداء على إيران سيكلفهم ثمنا باهظا"، مضيفا أن "البعض يتصور خطأً بأننا لو زدنا من قدراتنا الدفاعية، فإن ذلك يعني الذهاب إلى الحرب، في حين أن هذا الأمر يعني المناداة بالسلام"، حسب رأيه.