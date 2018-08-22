مصادر تركية تكشف ما قاله مطلقا النار على سفارة أمريكا خلال التحقيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت مصادر أمنية، أن مطلقا النار على مبنى السفارة الأمريكية، قالا خلال تحقيق السلطات الأمنية معهما أنهما كانا "مخمورين،" وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية.

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وأضاف المصادر في تصريحهم للأناضول أن "الاستخبارات التركية توصلت إلى رقم لوحة السيارة التي أطلق منها النار على السفارة بعد التدقيق في مشاهد 200 كاميرة مراقبة"، لافتين إلى أن "من المرتقب أن تحيل مديرية الأمن العام في أنقرة، المتهمين إلى النيابة العامة، بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

وكانت السلطات التركية كشفت أن "الشرطة ضبطت مع الشخصين سيارة ومسدس عيار 9 ملم، استخدما في الحادث المذكور.. وتحريات الشرطة أظهرت أن الشخصين المذكورين من أصحاب السوابق، ولديهما سجلًا جنائيًا حافلًا بالجرائم بدءًا من تعاطي المخدرات وصولًا إلى سرقة السيارات".