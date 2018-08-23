بولتون يحذر روسيا من التدخل في الانتخابات الأمريكية

واشنطن (CNN)-- حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الخميس، من أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التدخل الروسي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2018، في محاولة لإعادة تأكيد معارضة الإدارة القوية لنفوذ موسكو على العملية الديمقراطية، بعد فشل الرئيس دونالد ترامب في إثارة القضية خلال قمته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في الشهر الماضي.

وقال بولتون للصحفيين بعد اجتماعه مع نظيره الروسي في جنيف بسويسرا: "أوضحت أننا لن نتسامح مع التدخل الروسي في الانتخابات، عام، 2018 وأننا مستعدين لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث ذلك".

وقد سئل بولتون ما إذا كان يشعر بالقلق من أن ترامب يمثل "خطرا أمنيا"، وذلك لاعتراف محاميه السابق، مايكل كوهين، بجرائم تمويل الحملات الانتخابية في محكمة اتحادية، الثلاثاء الماضي، وتورط الرئيس الأمريكي بعد قوله إن ترامب هو الذي وجه بتنفيذ هذا الإجراء.

ورد بولتون في المؤتمر الصحفي: "بالطبع لا. هذا سؤال سخيف"، مضيفا: "بصراحة ، لدي القليل من الثقة في الشعب الأمريكي الذي انتخب الرئيس". وقال بولتون إنه تحدث مع ترامب قبل ذهابه إلى جنيف، موضحا أن أداءه في جنيف يتفق مع توقعات الرئيس الأمريكي، رغم فشله في التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي بشأن التدخل في الانتخابات.

بولتون قال: "على العموم، أود أن أقول إننا أحرزنا تقدما كبيرا. أعتقد أن هذا هو ما كان يفكر فيه الرئيسان بالنسبة لنا، ونأمل أن يتفقوا مع تقييمنا بأنه في الواقع حققنا تقدما".

ورغم قول بولتون إنه تم إحراز تقدم بشأن قضايا أخرى، لكنه أوضح للصحفيين أن الخلاف حول التدخل في الانتخابات قد دفع بقرار عقد مؤتمر صحفي خاص، بدلا من إصدار بيان مشترك.