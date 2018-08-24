دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أبلغ وزير خارجية البلاد، مايك بومبيو، بعدم الذهاب إلى كوريا الشمالية، حسبما أفاد في حسابه على موقع "تويتر"، الجمعة.

وكشف ترامب عن سبب إلغاء زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية، قائلا: "لأنني أشعر بأننا لا نحرز تقدما كافيا فيما يتعلق بنزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية".

وفي سلسلة من التغريدات، قال ترامب: "لقد طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو ألا يذهب إلى كوريا الشمالية، في هذا الوقت، لأنني أشعر أننا لا نحرز تقدما كافيا فيما يتعلق بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

وقال ترامب: "بالإضافة إلى ذلك، وبسبب موقفنا التجاري الأكثر صرامة مع الصين، لا أعتقد أنهم يساعدون في عملية نزع السلاح النووي كما كانوا في السابق (على الرغم من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة)".

وكتب في آخر تغريدة: "يتطلع الوزير بومبيو إلى الذهاب إلى كوريا الشمالية في المستقبل القريب، على الأرجح بعد أن يتم حل علاقتنا التجارية مع الصين. في هذه الأثناء، أود أن أبعث بأحر تحياتي واحترامي للرئيس كيم. أتطلع لرؤيته قريبا!".