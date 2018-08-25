أبي أحمد يكشف سر تأخر بناء سد النهضة.. وسبب "ضغط" بلاده على السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، السبت، عن تأخر الانتهاء من بناء مشروع سد النهضة، كاشفا السبب وراء ذلك، فضلا عن تطرقه للحديث عما سماه "ضغط" بلاده على المملكة العربية السعودية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صجفي عقده أبي أحمد، اليوم، حول الأوضاع الراهنة في بلاده، وشارك فيه عدد من الصحفيين المحليين والأجانب.

وقال أبي أحمد إن "بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير كان قد تم تخطيطه، للانتهاء في 5 سنوات، ولكن لم نتمكن من ذلك بسسب إدارة فاشلة للمشروع؛ وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك (شركة تابعة لقوة الدفاع الإثيوبية)".

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية قول أبي أحمد إن "الشركة وإدارتها لم تكن عندها خبرة ولا معرفة للعمل في مثل هذه المشروعات الكبيرة"، مضيفا أنه بعد مجيئه إلى سُدة الحكم "أسس لجنة لمتابعة سير العمل في السد، وتشير تقارير اللجنة إلى أن شركة ميتيك لم تنفذ الاتفاقية بشكل مطلوب".

ولفت أبي أحمد إلى أن "شركة ساليني الإيطالية سألت الحكومة الإثيوبية عن التعويضات المالية؛ بسبب تأخر شركة ميتيك للانتهاء من المشروع بالوقت المحدد له"، متحدثا في الوقت نفسه عن مدير المشروع، الذي قُتل مؤخرا، بقوله: "سيمجنيو بيكلي كان يخدم وطنه وضحى بروحه لأجل الوطن، وإجراءات التحقيق حول القاتل تجري على قدم وساق".

ومن ناحية أخرى، تحدث أبي أحمد عن الشيخ محمد حسين علي العمودي، قائلا: "إننا نتابع أحواله، ونضغط على الحكومة السعودية لإطلاق سراحه. وسأقوم بزيارته قريبا في المملكة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية. فيما لم تصدر المملكة العربية السعودية أي رد رسمي بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي وقت كتابة تلك السطور.

وعما يتعلق بأموال بلاده المهربة إلى الخارج، قال أبي أحمد إن "سلطات بعض الدول عبروا عن تعاونهم لارجاع أموال الشعب، والبعض الآخر لم نجد منهم جوابا مريحا".