موسكو، روسيا (CNN)-- اعتقلت الشرطة الروسية زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في موسكو، السبت، حسبما أعلنت المتحدثة باسمه.

وكتبت المتحدثة باسم زعيم المعارضة الروسية، كيرا يارميش، في حسابها على موقع "تويتر": "تم اعتقال نافالني منذ ساعتين عند مدخل منزله"، مضيفة أن الشرطة الروسية لم تشر إلى سبب احتجازه، وصادرت هاتفه.

ودعا زعيم المعارضة الروسية، الذي تم اعتقاله مرارا وتكرارا لتنظيمه مظاهرات غير مصرح بها، مؤخرا إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 9 سبتمبر/ أيلول المقبل ضد اقتراح حكومي غير شعبي لرفع سن التقاعد في روسيا.