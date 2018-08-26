سفير الفاتيكان السابق بأمريكا: على البابا فرنسيس الاستقالة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال كارلو ماريا فيغانو، رئيس الأساقفة السابق وسفير الفاتيكان الأسبق في الولايات المتحدة الأمريكية، إن على البابا فرنسيس الاستقالة من منصبه، نظرا للطريقة التي يتعامل فيها مع ملف ادعاءات التحرش الجنسي ضد الكاردينال ثيودور مكاريك.

جاء ذلك في بيان وصل لـCNN حيث قال فيغانو: "على البابا فرنسيس أن يكون مثالا لرجال الدين والأساقفة ممن تستروا على اعتداءات مكاريك، وعليه الاستقالة إلى جانبهم جميعا"، ولم يتوفر رد من الفاتيكان على هذه المطالب حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن مكاريك استقال الشهر الماضي بعد اتهامه على مدى عقد من الزمن بـ"اعتداءات جنسية" ضد مراهق.

ويذكر أن جماعة المراقبة التابعة لمنظمة "بيشوب أكاونتابيليتي" قالت في تقرير إن الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية وشركات التأمين التابعة لها دفعت 3.8 مليار دولار كتعويضات بقضايا رفعت ضد رجال دين بقضايا متعلقة بـ"الانتهاكات الجنسية" منذ الثمانينيات.