مصادر تكشف عن رسالة تحذير من كوريا الشمالية إلى بومبيو

هونج كونج (CNN)-- كشفت مصادر عن رسالة من كوريا الشمالية موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، مايكي بومبيو، تتعلق بملف نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية، محذرة من أن الأمر "على المحك ويمكن أن ينهار".

وتقول ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بموقف كوريا الشمالية بشأن ملف نزع سلاحها النووي، إن رسالة بيونغ يانغ إلى واشنطن بعثت بها مؤخراً إلى بومبيو، وهي رسالة كشفت عنها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أولاً.

وجاء في الرسالة أن عملية نزع السلاح النووي لكوري الشمالية لا يمكن أن تتحرك إلى الأمام في هذا الوقت؛ لأنه "لا تزال الولايات المتحدة غير مستعدة للوفاء بتوقعات (كوريا الشمالية) من حيث اتخاذ خطوة إلى الأمام للتوقيع على معاهدة سلام".

وتضيف المصادر أن هناك تحذيراً من أن عملية نزع السلاح النووي بالكامل "مهددة مرة أخرى وقد تنهار"، مما ينذر بخطر عودة كوريا الشمالية "لاستئناف الأنشطة النووية والصاروخية" إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في بادئ الأمر أن الرسالة الموجهة إلى بومبيو كتبها كيم يونج تشول، الرئيس السابق لوكالة المخابرات الكورية الشمالية، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إلغاء مفاجئ لرحلة بومبيو الرابعة إلى بيونغ يانغ، قبل ساعات من موعد مغادرته مع مبعوثه الخاص الجديد ستيفن بيجن.

وقال أحد المصادر: "قبل وبعد تولي بومبيو منصب وزير الخارجية، بدا أنه مهتم أكثر بالحفاظ على كيم يونغ تشول والتعامل معه من خلال قناة خلفية، بدلاً من نظيره الرسمي ري يونغ هو (وزير خارجية كوريا الشمالية)".