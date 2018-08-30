جندي أمريكي يعترف بمحاولة مساعدة داعش.. وهذا ما حاول تمريره للتنظيم

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— اعترف الرقيب بالجيش الأمريكي، إيريك كانغ، الأربعاء، بمحاولة تقديم مساعدات مادية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، عبر محاولة تمرير وثائق تحتوي على معلومات سرية حول الجيش الأمريكي.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن من بين الوثائق التي حاول كانغ تسريبها للتنظيم تحتوي على معلومات عن الحركة الجوية ورموز النداء مع أبراج المراقبة الأمريكية وأنواع الطائرات وخطوط سيرها وخطط سير العمليات والأمواج الراديوية التي تستخدمها القوات الأمريكية وأنواع الأسلحة وقدراتها إلى جانب العديد من الوثائق السرية الأخرى.

وأضافت وزارة العدل أنه وفي أواخر يونيو/ حزيران 2018 قابل كانغ ولعدة مرات مع عناصر متخفية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ"FBI" معتقدا أن لهم صلات بداعش، حيث زودهم بهذه الوثائق والمعلومات.

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي فإن كانغ أعلن ولائه لأبوبكر البغدادي، زعيم داعش، في مراسم زائفة قام بها العملاء المتخفون العام 2017. ويشار إلى أن فريق الدفاع عن كانغ توصل إلى اتفاق مع الادعاء ينال فيه موكلهم عقوبة السجن لـ25 عاما مع احتمال أن يبقى طوال حياته بعدها تحت المراقبة.