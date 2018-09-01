رئيس CIA الأسبق لـCNN: الخناق حول ترامب يضيق لتصرفاته غير المنطقية

بعد نحو عام ونصف على رئاسته.. قالوا عن ترامب من قلب لبنان

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال جيمس كلابر، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يُطبق الحصار من حوله بسبب تصريحاته غير العقلانية على توتير.

وأضاف كلابر في مقابلة مع CNN: "عندما نرى تسلسل الأحداث في الأسبوع الماضي، من مانفورت ومايكل كوهين وما كُشف من سوء أفعال، اعتقد أنه (ترامب) وبشكل مستمر يشعر بالخطر من ناحية قانونية، وأظن أن ما يقوم به إذا أردنا استخدام مصطلح عسكري، فإنه يقوم بتحضير ساحة المعركة لاتخاذ تدابير لاحقة".

وقد هاجم ترامب خلال الأيام الماضية وسائل الإعلام بشكلٍ عنيف وبالتحديد CNN واتهمها بتلفيق الأخبار وتزيف الحقائق على صفحته في تويتر.

وكان محامي ترامب السابق مايكل كوهين قد أدلى بشهادات حول انتهاك قواعد تمويل حملة ترامب الانتخابية في عام 2016.

ومن بين العديد من التصريحات، قال ترامب خلال لقائه مع قناة بلومبرغ، الخميس بالمكتب البيضاوي إنه يتطلع للقاء قادة إيران للقيام بمباحثاتٍ جدية حول الاتفاق النووي لتفادي متاعب العقوبات.