هل يترك ماتيس منصب وزير الدفاع الأمريكي؟.. ترامب يرد على كتاب "الخوف"

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(CNN)-- للمرة الثالثة، تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، عن الكتاب الجديد "الخوف"، الصادر بقلم الكاتب الأمريكي المخضرم بوب وودوارد.

وقال ترامب إن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، سيبقى في منصبه، نافيا دقة كتاب "الخوف" ودحض ادعاءات وودوارد.

وتحدث ترامب عن ماتيس، قائلا إنه سيبقى في منصبه: "نحن سعداء جدا معه". ليضيف بعدها أنه سأل ماتيس عن المزاعم الواردة في كتاب "الخوف"، موضحا: "سألته ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا. قال ليس فقط ليس صحيحًا، وأود كتابة بيان. فقلت، شكراً جزيلاً. لقد كتب أكثر العبارات جمالا".

وعندما سئل عما إذا كان ماتيس سيبقى في وظيفته، أجاب ترامب: "نعم. وقال إنه سوف يبقى هناك. نحن سعداء جدا به. نحن نحقق الكثير من الانتصارات. نحن نحقق انتصارات لا يعرفها الناس حتى".

وجاء تعليق ترامب على بيان ماتيس الذي يدحض ادعاءات الكتاب، بقوله: "لقد أدلى للتو بأجمل اقتباس عني وأعتقد أنني لم أره من قبل"، واصفا مرة أخرى الكتاب بأنه "قطعة خيالية كاملة"، نافيا ما نُسب إلى وزير الدفاع الأمريكي في كتاب "الخوف".