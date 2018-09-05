هل فكر ترامب في اغتيال الأسد؟.. الرئيس الأمريكي يرد على كتاب "الخوف"

بعد نحو عام ونصف على رئاسته.. قالوا عن ترامب من قلب لبنان

(CNN)-- نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يكون قد أمر أو فكر في اغتيال الرئيس السوري، بشار الأسد، وذلك عندما تم الضغط عليه، الأربعاء، للرد على ما نُشر بالكتاب الجديد "الخوف" الذي جاء بقلم الكاتب المخضرم بوب وودوارد.

ووصف ترامب ما جاء بالكتاب في هذا الصدد بأنه "خيال"، مضيفا: "سمعت في مكان ما قيل عن اغتيال الرئيس الأسد من قبل الولايات المتحدة. لم نناقش ذلك أبدا"، مستكملا بقوله: "لم يتم التفكير في الأمر أبداً ، ولا يمكن التفكير فيه على الإطلاق".

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وذكر وودوارد في كتابه الجديد "الخوف" أن ترامب اتصل بوزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، بعد هجمات بأسلحة كيميائية شنتها سوريا في أبريل/ نيسان 2017، وقال: "دعونا نقتله! دعونا نذهب. دعونا نقتل الكثير منهم".

وفي هاذ الصدد، نفى ماتيس الأمر في بيان أصدره، وقال فيه إن الكلام المقتبس عني حول الرئيس الأمريكي في كتاب وودوارد لم يجر من قبلي أو في حضوري، لافتا إلى أن المصادر المذكورة في الكتاب ليست ذات مصداقية.