مقال يهز البيت الأبيض.. من صاحبه في إدارة ترامب تزامنا مع كتاب الخوف؟

واشنطن (CNN)-- افتتاحية مقال بقلم كاتب مجهول في صحيفة "نيويورك تايمز" تسببت في هزة داخل البيت الأبيض، ما دفع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الإنكار علناً بأنهم أو مكاتبهم قاموا بتلك الخطوة.

ومن بين المسؤولين الذين تحدثوا عن ذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومدير المخابرات الوطنية دان كوتس، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

المقال الذي كتبه مسؤول كبير في إدارة ترامب، جاء فيه أنه ضمن فريق "مقاومة" داخلية يعمل على إفشال أجزاء من أجندة ترامب ومنع أسوأ دوافعه.

وجاء نشر المقال وسط أسئلة حول لياقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومدى سيطرته على إدارته في البيت الأبيض.

مسؤول كبير في البيت الأبيض قال لـCNN إن ترامب تعامل مع المقال باستنكار شديد اللهجة، وهو يراقب عن كثب سلسلة التصريحات التي صدرت بسببها، ويتم طبعها وتسليمها إليه.

وأضاف المسؤول أنه لم يكن هناك طلب رسمي للبيانات، ولكن في هذه المرحلة من الإدارة، يدرك أعضاء مجلس الوزراء تمامًا كيف يقدر رسائل الدعم هذه. فقد أثنى ترامب، الأربعاء، على ماتيس ورئيس الأركان جون كيلي، مؤكدا بقوة نفيهما لادعاءات كتاب المخضرم الأمريكي، بوب وودوارد، المعروف باسم "الخوف"، حيث يشير إلى أنهم كانوا ينتقدون الرئيس.

وقال مسؤول أمريكي يعمل في إحدى الوكالات التي أنكرت علاقتها بشأن المقال، إنه لا يوجد أي جدل داخلي حقيقي أو أنه ينظر إلى جانب سلبي بشأن إصدار بيان يتعلق بما أثير عن ترامب. وقال المسؤول: "لم نكتبها"، مضيفا: "نحن سعداء لقول ذلك".

وقد دفع هذا المقال إلى البحث في البيت الأبيض، حيث كان الرئيس عازما على معرفة من الذي كتب الكلمات التي اعتبرها خيانة، حسبما قال مسؤول في الإدارة لشبكة CNN.

على الرغم من الاهتمام الداخلي ومطالب الرئيس بالكشف عن كاتبها، فقد انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، الخميس "هوس" وسائل الإعلام، قائلة عبر حسابها على موقع "تويتر": "إن هوس وسائل الإعلام مع هوية الجبان المجهول تشويه لسمعة الآلاف من الأمريكيين العظماء الذين يخدمون بلدنا بكل فخر ويعملون من أجل الرئيس ترامب. توقفوا عن ذلك".

وأثار المقال المنشور، بعد ظهر الأربعاء، غضب ترامب فوراً وأطلق بحثاً للعثور على كاتبه. وظهرت التكهنات على الإنترنت أنه يمكن أن يكون شخصًا في مكتب بنس - أو بنس نفسه - الذي كتبه، نظرًا لإدراج افتتاحية بعبارة مشابهة للعديد من الخطب التي ألقاها بنس.

في المقال، ادعى المسؤول أيضا أن هناك "همسات مبكرة داخل" حكومة ترامب حول التمسك بالتعديل الخامس والعشرين ، الذي يتطلب من غالبية المسؤولين في الحكومة أن يعلنوا للكونغرس أنهم يعتقدون أن الرئيس "غير قادر على أداء الصلاحيات والواجبات. من مكتبه "، وبالتالي ترك نائب الرئيس المسؤول عن إدارة البلاد.

"نائب الرئيس يضع اسمه على مقالاته. يجب أن تخجل (نيويورك تايمز) وهكذا ينبغي على الشخص الذي كتب مقالا كاذبا وغير منطقي.. مكتبنا فوق أعمال الهواة هذه".. هكذا جاءت تغريدة نائب رئيس هيئة الأركان ومدير الاتصالات جارود آجين، الخميس، في معرض تعليقه على الأحداث.

وقال بومبيو الذي كان يتلقى أسئلة من مراسلين في الهند إن المقال "ليس لي". كما اقترح أن يستقيل كاتبه من وظيفته بدلاً من البقاء "لتقويض ما يحاول الرئيس ترامب وهذه الإدارة القيام به".

وتزامنت مقال الرأي مع تفاصيل تم الإبلاغ عنها من كتاب وودوارد الجديد "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"، والذي نقل عن ماتيس قوله إن ترامب لديه فهم "للطابور الخامس أو السادس". ونفى ماتيس شخصياً الاقتباسات المنسوبة إليه، قائلاً إنها "نتاج خيال شخص ثري".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ماتيس قد كتب المقال، قالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت لشبكة CNN: "لم يكن مقاله".