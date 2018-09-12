بأمر ترامب.. عقوبات إضافية حال التدخل في الانتخابات الأمريكية

بعد نحو عام ونصف على رئاسته.. قالوا عن ترامب من قلب لبنان

(CNN)-- وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يسمح بفرض عقوبات إضافية على الكيانات الأجنبية المتهمة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للصحفيين، الأربعاء، إن ترامب وقع الأمر في وقت سابق من الصباح وسيتم نشره قريباً.

ويتطلب الأمر من مجتمع الاستخبارات التعاون في تحديد ما إذا كانت هناك محاولات للتدخل في الانتخابات من قبل الحكومات أو الكيانات الأجنبية الأخرى.

كما يحدد الأمر استجابة تلقائية للجزاءات إذا كانت الكيانات الأجنبية عازمة على التدخل، أو تعمل على التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقد تستغرق العملية بأكملها بدءًا من الكشف وحتى فرض العقوبات، ما يصل إلى نحو 90 يومًا، بما في ذلك فترتي تقييم مدتها 45 يومًا داخل مجتمع الاستخبارات والإدارة العامة.

لكن السلطة التنفيذية، بما في ذلك الرئيس ترامب، سيكون لها القول الفصل فيما إذا كانت العقوبات ستطبق على من تدخل في الانتخابات الأمريكية. ويتضمن جزء من الأمر إعلان "حالة طوارئ وطنية" تسمح بتوقيع الجزاءات عليهم.

ونفى بولتون أن يكون رد الفعل القاسي على اجتماع ترامب في هلسنكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان قد حفزه لاتخاذ ذلك القرار.

وقال بولتون عندما سئل عن رد الفعل بشأن قمة ترامب وبوتين وعلاقة ذلك بقرار الرئيس الأمريكي، أجاب: "لا شيء"، مضيفا: "لقد قال الرئيس مرارًا وتكرارًا أنه مصمم على ألا يكون هناك تدخل خارجي (في الانتخابات الأمريكية)"، و"أعتقد أن أفعاله تتحدث عن نفسها"، حسب تعبيره.