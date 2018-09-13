روسيا (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده "دولة محبة للسلام"، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك أي اعتداء من جانبها على أي بلد، وذلك خلال كلمته حين كان يزور مكان عقد أكبر مناورات عسكرية في تاريخ موسكو منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، حيث تجري التدريبات في ساحة تسوغول شرق البلاد.

وأوضح بوتين: "أخاطب الجندي الروسي في الوقت الحالي، واجبنا هو أن نكون مستعدين لحماية سيادة بلادنا وسلامتها ومصالحها الوطنية. ولهذا السبب سنواصل تعزيز قواتنا المسلحة وتحديثها وإعطائها أسلحة جديدة وتطوير التعاون العسكري الدولي ".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وصفت هذه بأنها أكبر المناورات الحربية منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. وتشارك في تلك التدريبات العسكرية الصين ومنغوليا.