واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—حذر ضابط إطلاق سابق بالترسانة النووية الأمريكية من الاستراتيجية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفا إياها بانها تشجع على سباق التسلح وتزيد من احتماليات وقوع حرب نووية كاريثية.

واضاف الضابط ويدعى بروس بلاير، في تقرير نشرته غلوبال زيرو، إن على وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" عليها اتباع استراتيجية "الردع فقط" وأن تغلق قواعد الإطلاق الأرضية التي اعتبرت إحدى الأعمدة الثلاثة للترسانة النووية الأمريكية على مدى عقود.

وقال بلاير في مقاله: "القدرة على امتصاص هجوم والرد عليه هو صلب مفهوم الردع، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في التأكد من استمرارية الرئاسة وإبقاء الاتصالات قائمة وقوية، وكلاهما يعتبر أساسيا لشن هجوم كرد".

وقال الضابط السابق في تصريح لـCNN أن ما يعرضه من استراتيجية بديلة للحالية تعتبر "الأولى والوحيدة المتوفرة للعامة والتي تعتمد على تقديرات موثقة لخطط الحرب الأمريكية والأهداف بالإضافة إلى تقديم تفصيل عن حجم القوات المطلوب لتنفيذ ذلك.."